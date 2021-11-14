РИАМО - 14 ноя. Новый технопарк «Мосмедпарк» стал новым медкластером, объединившим комплекс испытательных полигонов. Он позволяет произвести разработку препарата и его испытание в одном месте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чего в Москве не хватало, так это комплексной испытательной базы, где можно было бы провести испытание медицинских изделий или фармпрепаратов в одном месте. Где бы можно было создать и прототип изделия, и испытать его, и провести клинические и технические испытания. По сути дела, впервые в нашей стране на одной базе создается целый комплекс таких испытательных полигонов», - заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что компания может прийти сюда и провести сразу весь цикл испытаний.

Пандемия в значительной мере подстегнула медицинскую промышленность, стали активнее создаваться новые препараты и новые изделия.