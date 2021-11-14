РИАМО - 14 ноя. Весной 2020 года в столичном транспорте были усилены меры санитарной безопасности, введена регулярная дезинфекция и ношение защитных масок. С тех пор эти меры остаются максимально строгими, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Главная мера – обязательное ношение масок на протяжении всей поездки», - отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ежедневно в столице обрабатываются 15,5 тыс. вагонов пригородных поездов, трамваев, автобусов, электробусов, а также объекты пассажирской инфраструктуры. Это станции, остановочные пункты.

Проводится дезинфекция в метро. Обрабатывается свыше 6 тыс. вагонов и объекты пассажирской инфраструктуры. На 12 станциях метро и ТПУ можно сделать экспресс-тест на коронавирус, результат будет известен в течение 15 минут.

Сергей Собянин добавил, что в последние годы для московского метро закупаются поезда, в которых предусмотрена автоматическая система обеззараживания воздуха. Сейчас на маршрутах работают свыше 55% таких составов.

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