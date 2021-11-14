РИАМО - 14 ноя. В Подмосковье почти 600 молодых ученых приобрели жилье по программе «Социальная ипотека» за последние 5 лет. С каждым годом она расширяется и становится все более востребованной. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«У нас есть программа, которая дает квартиры, бесплатные квартиры по сути, тем, кто вносит очень важную лепту для жизни нашей страны и нашего Подмосковья. Прежде всего это врачи, это наши дорогие учителя, и, конечно, молодые ученые. Мы видим большой спрос на такого рода партнерство, и не собираемся его уменьшать, увеличиваем каждый год», — сказал Воробьев.

Возможность приобрести жилье на льготных условиях имеют также воспитатели и тренеры.

Формально «Социальная ипотека» - это ипотека, но выплачивать нужно будет только проценты. Погашение основного кредита берет на себя Подмосковье.

В числе молодых ученых, получивших льготное жилье, сотрудники Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне. У них у всех — фундаментальное техническое образование. Работникам института нет и 30, и они — будущее российской науки.

Ученые занимаются созданием и ускорением частиц, которые потом надо довести до центра циклотрона. Это устройство схоже с адронным коллайдером. С его помощью подмосковные ученые синтезировали 5 новых химических элементов.

Создавали циклотрон специалисты из 11 государств, в том числе Украины и США. Сейчас результатами его работы пользуется все научного сообщество этих стран. За последние годы ученые ни на один день не прекращали сотрудничество со своими российскими коллегами.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. По ее условиям Московская область оплачивает полную стоимость квартиры, а самим участникам нужно только гасить проценты по ипотечному кредиту.

Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды самым опытным сотрудникам. Научному руководителю лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, академику РАН Юрию Оганесяну присвоили звание «Почетный гражданин Московской области» за выдающийся вклад в развитие фундаментальных наук и укрепление международного научно-технического сотрудничества.