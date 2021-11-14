РИАМО - 14 ноя. Подмосковные врачи вылечили еще 2551 пациента с коронавирусом. С начала пандемии побороть болезнь смогли 487 650 человек, сообщает стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 2955 новых случаев заражения Covid-19. Общее число зарегистрированных случаев составило 559 032.

От болезни за сутки умерли 59 человек. За пандемию в Подмосковье было зарегистрировано 9515 летальных случаев.

В Подмосковье коллективный иммунитет составляет уже 68,4%. Первым компонентом привились 4 129 607 человек, полную вакцинацию прошли 3 905 552 жителя региона.

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