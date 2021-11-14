РИАМО - 14 ноя. В Подмосковье за сутки выявили 2955 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии было зафиксировано 559 032 случая, сообщается на сайте стопкронавирус.рф.

Сдерживать рост числа заболевших в Московской области удается с помощью вакцинации. Губернатор региона Андрей Воробьев назвал ее уровень высоким. Ограничения привлекли внимание населения к прививкам от коронавируса.

В Подмосковье коллективный иммунитет составляет уже 68,4%. Первым компонентом привились 4 129 607 человек, полную вакцинацию прошли 3 905 552 жителя региона.

Необходимо продолжать защищать свое здоровье, в том числе с помощью масок и соблюдения социальной дистанции.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>