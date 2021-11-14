РИАМО - 14 ноя. В Москве от коронавируса вылечились еще 6473 человека, общее число выздоровевших пациентов выросло до 1 681 439, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе госпитализировали 1085 человек. На ИВЛ находятся 740 пациентов.

Врачи напомнили, что победить инфекцию получится благодаря вакцинации. Привиться можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Ранее в мегаполисе стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М». В нем будут участвовать 3 тыс. добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет.

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