РИАМО - 14 ноя. В стране за сутки зафиксировано 1219 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Число жертв пандемии составило 255 386 человек, сообщает оперштаб.

За сутки в России выявили 38 823 новых случая заражения Covid-19. С начала пандемии было зарегистрировано 9 070 674 случая.

Врачам удалось вылечить еще 29 821 пациента с коронавирусом. Общее число победивших болезнь жителей страны выросло до 7 784 585 человек.

Несмотря на то, что в ряде регионов эпидобстановка остается тяжелой, Минпросвещения РФ не планирует переводить школьников на дистанционное обучение. Эта мера остается крайней.

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