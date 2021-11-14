РИАМО - 14 ноя. В столице скончались 95 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус. Общее число жертв пандемии составило 32 687 человек, сообщает столичный оперштаб.

В городе с 1 октября всем пациентам, которые обратились к врачам с симптомами простудных заболеваний, в обязательном порядке делают экспресс-тесты на антиген к Covid-19.

Победить вирус позволит вакцинация. Прививку можно сделать в одном из центров вакцинации в поликлиниках или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что нерабочие дни, которые были введены в мегаполисе с 28 октября по 7 ноября, повлияли на снижение заболеваемости коронавирусом. В Москве освободилось около 1 тыс. Covid-коек.

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