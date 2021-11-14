РИАМО - 14 ноя. Еще 3734 случая заражения коронавирусом выявили в Москве за сутки, с начала пандемии этот показатель достиг 1 895 162, сообщает столичный оперштаб.

Более 200 тыс. детей заразились коронавирусной инфекцией в мегаполисе с начала пандемии, около 5% из них лечились в стационарах.

В настоящее время в городе уровень коллективного иммунитета от коронавируса составляет 65,5% (по данным на 12 ноября). Прививку от коронавируса можно сделать бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил улучшение эпидобстановки, на ситуацию повлияли нерабочие дни в начале ноября.

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