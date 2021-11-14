РИАМО - 14 ноя. За сутки в России зарегистрировали 38 823 новых случая заражения Covid-19. Общее число выявленных случаев достигло 9 070 674, сообщает оперштаб.

В начала декабря в продажу планируется запустить препарат от коронавируса «Арепливир» в форме инъекций. Его зарегистрировали 12 ноября. В таблетках он был разработан еще в прошлом году.

В Минобороны РФ создали биологически активную добавку «КовБАД». Ее разработали специалисты в 27-м Центральном научно-исследовательском институте ведомства. Свидетельство о госрегистрации препарат получил в начале ноября.

На этой неделе в Госдуму внесены законопроекты о QR‑кодах на транспорте, в магазинах и на массовых мероприятиях. Это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом в России.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>