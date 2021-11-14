РИАМО - 14 ноя. Сегодня в столице в городской схеме размещения насчитывается более 3,3 тысячи летних кафе. С 2015 года их количество увеличилось более чем на 70%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Количество летних веранд в столице увеличилось за пять лет на 72%. Если в 2015 году в Москве в схему размещения, легализующую такую деятельность, было включено 1926 площадок, то в летнем сезоне 2021 года возможность законно функционировать получило уже 3321. Такому росту способствует простота и удобство их оформления и открытия: город бесплатно предоставляет предпринимателям земельные участки для установки веранд, а подать документы для включения в схему нужно всего один раз», - рассказал заместитель мэра.

Кроме того, город ведет информационно-разъяснительную работу по законной организации такого бизнеса.