РИАМО - 14 ноя. В центре Москвы планируется обновить несколько переулков между Тверской и Большой Никитской улицами. Среди них Брюсов, Леонтьевский, Большой и Малый Гнездниковские, а также Шведский тупик. Там станет зеленее и комфортнее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что ранее прошло благоустройство на Газетном и Никитском переулках.

«Рядом с вековыми деревьями будет высажен нижний ярус озеленения – взрослые кустарники и зеленый газон», — написал Собянин в своем личном блоге.

При этом тротуары сделают шире. У каждого переулка будет свой рисунок гранитного мощения.

«Вместо хаотичной парковки будут организованы карманы для стоянки машин», — добавил мэр.

Многие решения по благоустройству этих переулков были приняты во время общения с жителями. Свои пожелания по-прежнему можно высказать на портале «Активный гражданин».