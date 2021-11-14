РИАМО - 14 ноя. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 15 ноября в Москве ожидается «пушкинская» погода. В городе будет солнечно и морозно, минусовые температуры ожидаются как ночью, так и в дневное время, сообщает ТАСС.

Меняться погода начнет с понедельника. Синоптик обещает очень высокое давление в этот период.

В понедельник уже будут прояснение и солнце, но во вторник совсем мало будет облаков, солнца - много. Будет морозная и солнечная погода. Облегченный вариант погоды из стихотворения Пушкина («Зимнее утро» - ред.), - рассказал Вильфанд.

Поэтическая погода продержится в столице минимум до 18 ноября. В четверг воздух может прогреться до нуля градусов. Осадков на неделе практически не будет, они возможны лишь 14 и 15 ноября.

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