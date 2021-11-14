РИАМО - 14 ноя. В течение 3 лет в Москве подвижной состав метрополитена станет самым молодым и современным в сравнении с Европой и Америкой. Его обновят на 80%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Такой динамики в мире нет. Москва — номер один в мире по динамике обновления, развития подвижного парка метрополитена», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что еще 10 лет назад этот вид транспорта был в тяжелом состоянии, а москвичи выбирали для передвижения по городу личный транспорт, но ситуацию удалось переломить.

В ближайшие годы планируется реализовать несколько важных проектов по развитию метро. Крупнейший из них – завершение строительства БКЛ.

Также планируется строительство Троицкой и Рублево-Архангельской линий, старт создания Бирюлевской линии, продление Люблинско-Дмитровской и Арбатско-Покровской линий, а также строительство станции «Южный порт».

Планы по строительству метро до 2027 года>>