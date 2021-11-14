РИАМО - 14 ноя. Режим нерабочих дней, который был введен президентом России в первую неделю ноября, помог снизить заболеваемость коронавирусом в городе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы видим снижение заболеваемости, но оно происходило на фоне нерабочих дней. <…> И вот мы видим по этой недели, что реально снижается заболеваемость. Снижается количество госпитализаций и вновь выявленных. За последние 5 дней около 1 тыс. коек в ковидных госпиталя освободилось», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр Москвы связывает устойчивый тренд по снижению заболеваемости с введенным президентом России режимом нерабочих дней. Он сыграл серьезную роль в улучшении эпидобстановки.

По состоянию на 13 ноября в столице было выявлено 4185 новых случаев заражения Covid-19, общее число зарегистрированных в городе случаев составило 1 891 428.

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