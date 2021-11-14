РИАМО - 14 ноя. На улице Корнилаева в микрорайоне Железнодорожный округа Балашиха был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На месте находки боеприпаса выставлена охрана из сотрудников полиции. В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет.

Изъять и ликвидировать снаряд планируется 15 ноября. Выполнят задачу военнослужащие министерства обороны.

Ранее в округе Балашиха был обнаружен другой боеприпас времен Великой Отечественной войны. Его нашли на территории промзоны автокомбината №7 на Институтском проезде в микрорайоне Кучино.