РИАМО - 14 ноя. В Москве и области в воскресенье ожидается облачная погода и небольшой дождь, максимальная температура воздуха составит 3 градуса тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

В столице воздух прогреется до 0-2 градуса тепла, в Подмосковье ожидается температура от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду. Местами может выпасть мокрый снег.

Относительная влажность воздуха составит порядка 80%. Атмосферное давление будет держаться высокое - 757 мм ртутного столба.

Такие показатели давления в сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

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