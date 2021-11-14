РИАМО - 14 ноя. Сегодня свой профессиональный праздник могут отметить логопеды и социологи. А еще в этот день 114 лет назад родилась известная шведская детская писательница Астрид Линдгрен.

Всемирный день борьбы с диабетом

Отмечается с 1991 года. Дата была выбрана в честь канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, который родился в 1891 году. Он вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина, который спасает жизнь людям с диабетом.

Диабет является хронической болезнью. Он возникает, если поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или в том случае, когда организм не может эффективно использовать весь вырабатываемый инсулин. Тогда в крови повышается уровень содержания глюкозы.

Международный день логопеда

В этот день свой праздник отмечет специалисты, которые корректируют дефекты речи у детей и взрослых. Праздник отмечается в мире с 2004 года.

Логопедия изучает причины, механизмы, симптоматику, течение, структуру нарушений речевой деятельности, систему коррекционного воздействия. Зарождение данной специальности произошло в XIX веке. А как отдельная ветвь науки логопедия сформировалась в 1850-х годах.

День социолога в России

Эти специалисты занимаются изучением общества, составляющих его систем и закономерностей развития. А термин «социология» появился в мире в первой половине XIX века.

Дата профессионального праздника приурочена к 14 ноября 1901 года. Именно в этот день в Париже открыли Русскую высшую школу общественных наук, которую часть специалистов считают первым в истории мировой науки опытом социологического факультета.

Центральный институт погоды появился в Москве

Центральное бюро погоды СССР было образовано в столице в 1930 году, а 14 ноября 1936 года его реорганизовали в Центральный институт погоды, в 1943 году – в Центральный институт прогнозов. Теперь он известен как Гидрометцентр.

Синоптики учреждения выпускают прогнозы погоды, занимаются изучением гидрологии вод суши, океанографии и морской метеорологии, агрометеорологии. А еще Гидрометцентр выпускает широкий спектр различной специализированной продукции.

День рождения Астрид Линдгрен

Будущая детская писательница родилась 14 ноября 1907 года на хуторе в южной части Швеции. Она рассказывала, что ее детство было счастливым, с множеством игр и приключений, которые чередовались с работой на хуторе и в его окрестностях.

Сказку «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен написала в подарок дочери в 1944 году. Еще из-под ее пера вышли известные сказки о Малыше и Карлсоне, сыщике Калле Блюмквисте и другие.​