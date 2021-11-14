РИАМО - 14 ноя. В малом зале клуба писателей Центрального дома литераторов в воскресенье пройдет церемония прощания с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным, сообщается на сайте клуба писателей ЦДЛ.

Начало в 12:00. Клуб писателей ЦДЛ находится по адресу: ул. Большая Никитская, д. 53.

Писатель умер в возрасте 75 лет. Он скончался 12 ноября.

Коклюшкин родился в столице 27 ноября 1945 года. Он сменил множество профессий, а свою литературную деятельность начал в 1969 году.

Среди известных сатирических монологов, которые написал Коклюшкин — «Але, Люся», «Автоответчик» и «Гербалайф». Его произведения читали лучшие юмористы России, среди которых Владимир Винокур, Евгений Петросян, а также Клара Новикова и Ефим Шифрин.

Еще сатирик написал множество пьес, сценариев и различных программ.

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