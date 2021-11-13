РИАМО - 13 ноя. Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что страх перед вакцинацией от Covid-19 нелогичен, так как речь идет о личной безопасности. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он подчеркнул, непривитым людям следует «включить мозг» и не слушать некомпетентных советчиков.

«Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично! Вы вот используете ремень безопасности, когда едете в машине, вы же не боитесь пристегиваться. У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг», — сказал Мясников.

В России в субботу зафиксировали новый рекорд по количеству умерших Covid-пациентов за сутки, скончался 1241 человек.

Всего за пандемию в стране зарегистрировали 9 031 851 случай заболевания, скончались 254 167 человек, выздоровели после инфекции 7 754 764 человека.

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