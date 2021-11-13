РИАМО - 13 ноя. Под поезд на станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии метрополитена попали двое мужчин, причем один из пассажиров пытался спасти второго и погиб, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Мужчина прыгнул под поезд на станции, благодаря бдительности машиниста он остался жив. Прыгнувшего пассажира попытался остановить другой человек. Он тоже упал под состав и погиб. Выживший скрылся с места трагедии.

В результате действий убежавшего пассажира погиб человек, а машинист получил психологическую травму. В суде определят причину поступка и специально ли он был совершен. Если суд решит, что это произошло умышленно, то выживший пассажир будет нести ответственность в соответствии с законом, а еще он возместит ущерб столичному метро.

В результате данного инцидента в подземке было отменено около 20 поездов. Полицейские и сотрудники службы безопасности метрополитена уже ищут пассажира, скрывшегося с места ЧП.