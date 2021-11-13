РИАМО - 13 ноя. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту срабатывания в самолете датчика об отказе управления передней стойкой шасси, лайнер сел в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о воздушном судне компании «Аэрофлот». О неисправности сообщил командир лайнера.

Посадка в столичном аэропорту Шереметьево прошла благополучно, пострадавших при данном инциденте нет. Самолет повреждений не имеет.

Проведение соответствующей проверки было поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Если специалисты выявят нарушения при проверке, то будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.