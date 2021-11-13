РИАМО - 13 ноя. Благодаря пандемии коронавируса рынок труда в России приобрел новые особенности. Теперь работодатели уделяют больше внимания на умение трудиться в команде и отсутствие конфликтов, сообщает «Вечерняя Москва».

«Работодатели, в свою очередь, заинтересованы не только в профессионализме своих сотрудников, но и в их личных качествах: умение работать в команде и неконфликтность становятся одними из решающих параметров при выборе кандидатов», - сказал эксперт по подбору персонала Олег Савичев.

По его словам, российские работодатели принимают новые условия, при которых им удастся избежать массовых увольнений.

«По статистике в нынешнем году порядка 80% начальников столкнулись с увольнением сотрудников, причем 70% прекращений трудовых договоров произошло по собственному желанию работников», - добавил специалист.