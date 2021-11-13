РИАМО - 13 ноя. Завершается 20-й сезон ярмарок выходного дня в Москве, там можно было купить качественные продукты от фермеров со всей России, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«К нам приезжают фермеры со всей России - привозят качественный мед, овощи, сыры, колбасы. А мы им бесплатно даем полностью оборудованные места», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Он пояснил, что торговля на улице завершится на время холодов. Но в городе есть много крытых павильонов.

«Мы ставим их с 2017 года в разных районах города, чтобы ярмарки работали круглый год. В них всегда комфортная температура, все удобства», — добавил мэр.



Градоначальник отметил, что в этом году в мегаполисе объединили ярмарочную торговлю под одним брендом - «Московские ярмарки».

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