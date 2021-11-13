РИАМО - 13 ноя. Возле кафе на Неглинной улице в столице между мужчинами произошел конфликт, в результате которого три человека получили ножевые ранения, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел в ночь на субботу. В результате конфликта мужчинам 1980, 1996 и 1997 годов рождения потребовалась помощь медиков, здоровью одному из пострадавших причинен тяжкий вред.

Раненые рассказали, что на них с ножом напал 36-летний мужчина. Личность нападавшего установлена полицейскими.

По решению Тверского межрайонного прокурора материал процессуальной проверки по данному факт передали в территориальный отдел столичного главка СК РФ.

Прокуратура считает, что необходимо провести процессуальную оценку действий злоумышленника, в том числе по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».