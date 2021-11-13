РИАМО - 13 ноя. Минцифры РФ займется мониторингом утечек персональных данных граждан в интернет-пространстве, исполнителя данной работы определят с помощью тендера, сообщает ТАСС.

После каждой утечки данных в Сеть будет проводится сверка с базой утечек подрядчика. Ведь старые данные, которые выложили в интернет, часто перепродаются.

Еще будет проводиться работа по обнаружению источника утечки. При определении примерной ее даты, а также для расследования инцидента министерство будет взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти.

Начальная цена контракта - 68,3 млн рублей. Подать заявку на тендер желающие могут до 19 ноября.