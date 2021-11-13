РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. В Подольске подрядная организация начала ремонт парковки возле медучреждения и бросила его, на протяжении 2 месяцев жителям мешают парковаться ямы, бордюры, щебень и асфальт, сообщил депутат горсовета Сергей Кулев.

На днях Кулев по обращению жителей принял участие во встрече с сотрудниками филиала ГБУЗ «Подольская областная клиническая больница» на ул. Плещеевской, 33А совместно с членом Общественной палаты Ренатом Мухамеджановым в рамках реализации федерального проекта «Народный контроль». На встрече обсудили ремонтные работы на парковке рядом с терапевтическим отделением филиала ПОКБ.

Подрядчик ГБУ МО «Мосавтодор» компания ООО «Мир дорог» в сентябре за несколько дней провела ряд работ по ремонту парковки. Далее работы прекратились, так как были выполнены за территорией терапевтического отделения филиала ГБУЗ «Подольская областная клиническая больница», а должны были быть выполнены на территории.

На сегодняшний день ремонтные работы не ведутся в течение 2 месяцев. Вырытые ямы, брошенные бордюры, щебень и асфальт занимают площадь парковки и тем самым мешают местным жителям.

«В ближайшее время свяжемся с подрядчиком ГБУ МО «Мосавтодор» - компанией ООО «Мир дорог» для выяснения обстоятельств произошедшего и причин их возникновения и обязательно будем держать вас в курсе по данному вопросу», - написал Кулев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».