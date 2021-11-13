РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 ноя. В Щелковском историко-краеведческом музее прошло открытие выставки «Щелково в 1946-1986 гг.», на ней был представлен новый интерактивный экспонат - настоящая телефонная будка советского периода, которой может воспользоваться каждый посетитель, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Рядом с нами на площади Ленина находится известное всем жителям здание бывшего узла радиосвязи. Решили это привязать к новой экспозиции. Мы обратились с просьбой в «Ростелеком», и они нам передали хранившуюся у них на складе телефонную будку советского времени. Мы решили сделать из нее интерактивный экспонат. Теперь каждый посетитель может зайти в нее, набрать любой пятизначный номер, начинающийся с цифры 6, и прослушать веселую историю или анекдот советского времени», - сказала директор музея Наталья Богданова.

Музей работает со вторника по субботу с 10:00 до 18:00. Воскресенье и понедельник - выходные дни.