РИАМО - 13 ноя. Российские ученые провели эксперимент, в рамках которого изучили поведение людей в условиях переселения на Марс, сообщает «МИР 24».

Благодаря эксперименту, который имитировал длительную миссию на красную планету, стало очевидно снижение связи между экипажем и центром управления на Земле.

«Колонисты начинают все меньше и меньше делиться своими проблемами и нуждами, что имеет свои негативные последствия», – сказал один из исследователей Дмитрий Швед.

Первый эксперимент длился 17 дней, а второй – 120 дней. В исследованиях участвовали мужчины и женщины из разных стран, представлявшие различные культуры.