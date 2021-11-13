РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 ноя. В субботу в Щелковском историко-краеведческом музее прошло открытие новый экспозиции «Щелково в 1946-1986 гг.», участие в открытии новой выставки принял депутат Госдумы Александр Толмачев, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Открываем выставку, посвященную жизни Щелкова с 1946 по 1986 год. Постарались разбить все стенды по временным рамкам, на каждом представлены экспонаты своей эпохи. Надо сказать спасибо жителям, которые откликнулись на нашу просьбу и передали в дар музею множество интереснейших предметов советской эпохи. Кроме этого, мы оцифровали множество старых фотографий с видами Щелкова и демонстрируем их на интерактивном табло, которое находится рядом со стендами. Выставка очень интересная, приглашаем всех жителей», - сказала директор музея Наталья Богданова.

Выставка охватывает большой исторический период в истории Щелковского края. Он включает в себя и восстановление производства после Великой Отечественной войны, и резкий скачок промышленного развития. Также на выставке можно увидеть одежду и предметы быта того времени. Все экспонаты являются подлинными артефактами того времени.