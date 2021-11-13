РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. В здании Подольской подстанции скорой медицинской помощи после капремонта оборудуют комнаты отдыха и установят кондиционеры, персонал будет работать в новых комплектах спецодежды и получит дополнительные машины, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» в здании Подольской подстанции скорой медицинской помощи с 19 октября идет капитальный ремонт, который должен завершиться до конца декабря. Максимович приехал с рабочим визитом для контроля капремонта совместно с коллегами-однопартийцами, членами фракции «Единая Россия» в горсовете Денисом Бесогоновым и Алексеем Батиным.

Представитель заказчика, заместитель главного врача по технике скорой помощи Московской области Валерий Соломеннов показал, что на 2 и 3 этажах здания практически завершили демонтажные работы стен и внутренних перегородок. На объекте заменят двери, потолочное и напольное покрытие. Требуемые стандарты при проведении работ соблюдаются.

На подстанции создадут комфортные условия для работы и отдыха медработников. Планируют закупить новые металлические шкафы и оборудовать комнаты отдыха как для медперсонала, так и для водителей скорой помощи. В помещениях установят 15 кондиционеров, которых раньше в здании не было.

Соломеннов рассказал коллективу подстанции, что в текущем году поставят новые комплекты спецодежды отличного качества, причем как зимний, так и летний. До конца года на Подольскую станцию скорой медицинской помощи должно поступить еще 8 машин, на Климовскую подстанцию - 2.