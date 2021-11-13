РИАМО - 13 ноя. Смерть российских военнослужащих в Белоруссии во время десантирования — нелепая трагическая случайность, у них почти не было шансов спастись. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Такое мнение высказал председатель исполнительного комитета Союза десантников России полковник Валерий Юрьев. По его словам, на малой высоте даже запасной парашют не всегда спасает.

Двое российских десантников погибли из-за несчастного случая во время высадки на белорусском полигоне под Гродно. Согласно данным Минобороны, один из погибших при десантировании пытался спасти второго, воспользовавшись запасным парашютом.

«То, что он среагировал, — хвала ему и слава! Он был натренированным парашютистом. Но за 50 м до земли запасной парашют не успевает вступить в действие», — отметил Юрьев.