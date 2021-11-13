РИАМО - 13 ноя. Мужчину с черепно-мозговой травмой эвакуировали в спецмедучреждение на вертолете из больницы в Зеленограде, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Предварительно, он пострадал во время автомобильной аварии. Ему требовалось специальное лечение.

Пилоты доставили 40-летнего пациента в нужную больницу Москвы. На борту его сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города, которые поддерживали и контролировали его состояние.

Работники Московского авиацентра помогли спасти 50 человек в октябре. В частности, санитарные вертолеты забрали в октябре 34 пострадавших с мест дорожных аварий, пациентов с инфарктами и инсультами.