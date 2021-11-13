РИАМО - 13 ноя. Биологически активную добавку «КовБАД» разработали специалисты в 27-м Центральном научно-исследовательском институте российского Минобороны. Она помогает уменьшить концентрацию частиц коронавируса в организме в 16 раз на 6 день применения, сообщает aif.ru.

В начале ноября данному препарату выдали свидетельство о госрегистрации.

Проведенные специалистами эксперименты показали, что на второй день использования данной добавки число частиц инфекции в носоглотке человека снижается вдвое, а на шестой день - в 16 раз. Поэтому снижается воздействие коронавируса на организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями.

Но БАД сам вирус не убивает, а действует через укрепление иммунитета. За несколько дней укрепить иммунитет нельзя, поэтому БАД следует принимать регулярно несколько месяцев, а может и лет.

12 ноября в стране зарегистрировали первый препарат от коронавирусной инфекции «Арепливир» в форме инъекций. Его планируют начать продавать в декабре.

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