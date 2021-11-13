РИАМО - 13 ноя. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Московской области этот уровень будет действовать с 19 часов 13 ноября по 19 часов 15 ноября, в столице – с 21 часа 13 ноября по 9 часов 14 ноября.

Аналогичный уровень опасности погоды объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Калужской, Орловской и Воронежской областей.

В ночь на 14 ноября в регионе будет облачная погода преимущественно без осадков, местами гололедица. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/c. Температура ожидается минус 1 – плюс 1 градус. Днем пройдут небольшие осадки, местами прогнозируется гололедица. Температура ожидается плюс 1-3 градуса.

Ночью 15 ноября будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, местами ожидается гололедица. Порывы ветра могут достигнуть 15 м/с. Столбики термометров опустятся до минус 1 – минус 3 градусов. Днем порывистый ветер и гололедица сохраняться, преимущественно будет без осадков, температура ожидается минус 2 – 0 градусов.

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