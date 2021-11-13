РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. В здании Подольской подстанции скорой помощи в ходе капремонта заменили плитку на фасаде, комиссия порекомендовала также сменить напольную плитку у входа, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» в здании Подольской подстанции скорой медицинской помощи с 19 октября идет капитальный ремонт. В предыдущий рабочий визит 1 ноября Максимович указал подрядной организации на некачественную укладку плитки на входной зоне учреждения. Были высказаны претензии и к самой плитке.

На этот раз Максимович приехал с рабочим визитом для контроля проводимых работ совместно с коллегами-однопартийцами, членами фракции «Единая Россия» в горсовете Денисом Бесогоновым и Алексеем Батиным.

На текущий момент подрядчик заменил плитку на входной зоне на фасаде, но напольную менять не стал. Комиссия еще раз обратила внимание как руководителя подрядной организации, так и представителя заказчика, что уже на входе в учреждение образуются лужи.

«В целом общей картиной производимых работ по капитальному ремонту остались удовлетворены. Руководитель подрядной организации еще раз подтвердил, что работы закончат до конца декабря», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что ремонт на объектах здравоохранения находится на особом контроле как у администрации городского округа, так и у депутата Мособлдумы, поэтому подобные рабочие визиты проходят на регулярной основе.