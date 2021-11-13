РИАМО - 13 ноя. Житель Ногинска порезал ножом знакомого в ходе внезапно возникшей ссоры, пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Происшествие случилось ночью 12 ноября в квартире дома на ул. Советской Конституции.

За совершенное преступление задержан местный житель 1986 г. р.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.