РИАМО - 13 ноя. Труп мужчины с травмой головы нашли в квартире в Кашире, по подозрению в убийстве задержан ранее судимый знакомый потерпевшего 1996 года рождения, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Происшествие случилось по адресу: г. Кашира, мкрн Ожерелье, ул. Мира, д. 7.

Преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Он задержан.