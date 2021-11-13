РИАМО - 13 ноя. Нападающий Матвей Мичков забил гол в матче хоккейной сборной РФ против Швеции и стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории отечественной команды, сообщает Газета.ru.

Он побил рекорд Александра Овечкина, который забил шайбу за российскую сборную в возрасте 17 лет и 11 месяцев. Это было в 2003 году.

16-летний Мичков забросил шайбу в ворота шведов на Кубке Карьяла. Турнир проходит в Хельсинки.

Ранее нападающий побил рекорд трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка. Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея.

Еще он стал первым игроком 2004 года рождения, вышедшим на лед в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В прошлом году молодой хоккеист стал самым результативным игроком в истории юношеских Олимпийских игр.