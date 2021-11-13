РИАМО - 13 ноя. Следователь возбудил уголовное дело по факту гибели 4 человек на пожаре в хозпостройке в Солнечногорске, также по данному факту организована проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По данным следствия, около 11 часов в субботу в хозпостройке случилось возгорание. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 4 человека, еще двое были госпитализированы.

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте трагедии, они осматривают место пожара с применением спецтехники.

По предварительным данным, причиной возгорания в хозпостройке могла стать неисправность в оборудовании отопления. По данному делу будут проведены допросы, изъята необходимая документация. Также специалисты проведут ряд экспертиз.