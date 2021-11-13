РИАМО - 13 ноя. На пересечении Остафьевского шоссе и улицы Южнобутовской в столице столкнулись 3 машины, одна из них сильно повреждена. В аварии пострадал один человек, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

На место аварии на спецавтомобиле выехали спасатели Московского авиацентра.

«Мы огородили место ДТП, отключили АКБ, осмотрели девушку-водителя поврежденного автомобиля, передали ее врачам скорой помощи», — отметил старший дежурной смены, спасатель Сергей Михайлов.

Спасатели обеспечивали безопасность движения машин на месте ДТП до прибытия сотрудников специальных служб.