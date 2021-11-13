РИАМО - 13 ноя. Пожарные полностью потушили возгорание, которые произошло в субботу в хозпостройке на улице Прибрежной в Солнечногорске, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в 10:27 в субботу. В 11:40 огонь локализовали на площади 200 кв. м, в 12:03 потушили открытое горение. В 14:29 пожарные ликвидировали последствия возгорания.

В тушении огня участвовали 33 человека и 10 единиц техники.

В пожаре погибли 4 человека, еще 2 пострадали. По данному инциденту прокуратура Московской области организовала проверку.