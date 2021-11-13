РИАМО - 13 ноя. С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу до 12 января 2022 года 35-летнего мужчину, натравившего на женщину свою бойцовскую собаку в Мытищах, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Ранее на обвиняемого завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Инцидент произошел днем 25 октября в Мытищах. Сначала мужчина чуть не сбил местную жительницу на машине. Когда та попыталась сфотографировать на телефон номер автомобиля, мужчина остановился и, выпустив пса бойцовской породы, дал ему команду нападать.

Собака искусала женщине руки и плечи. С полученными телесными повреждениями потерпевшая была госпитализирована.