РИАМО - 13 ноя. Эксперты столичного управления Роспотребнадзора перечислили главные качества плохой незамерзайки, среди них — очень маленькая цена, некачественная тара и наличие в составе метанола. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Выбирать качественную незамерзающую жидкость для авто стоит в специализированных магазинах. Так вероятность купить подделку снижается.

Незамерзайка не должна содержать метиловый спирт (метанол). Специалисты подчеркнули, что он может вызвать смертельное отравление. Вдыхать пары метанола также опасно. Это раздражает слизистую оболочку верхних дыхательных путей, глаз и может вызвать серьезное отравление.

Специалисты обратили внимание на то, что самостоятельно выявить наличие опасного спирта не получится. Однако за последние 2 года в крупных магазинах Москвы не было выявлено некачественной незамерзающей жидкости.