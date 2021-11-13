РИАМО - 13 ноя. Первый зампред Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина и ее коллега по партийной фракции Дмитрий Голубков в рамках проектов «Новая школа» и «Народный контроль» проверили качество ремонта крыши в школе №16 в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Эта школа – одна из крупнейших в округе: ее посещают около тысячи ребят. В здании образовательного учреждения давно требовался ремонт крыши. Частые протечки доставляли сильный дискомфорт учителям и ученикам.

При поддержке муниципальных депутатов и депутатов Мособлдумы от «Единой России» на капитальный ремонт крыши из бюджета округа было выделено более 10 млн рублей. По словам Лазутиной, работы начались в середине октября и должны завершиться в ближайшее время.

«Ремонт крыши никак не мешает урокам – все необходимые меры безопасности в школе соблюдены. Рабочие попадают на объект через отдельный вход и вообще никак не пересекаются с детьми. Самый важный первый слой крыши, который обеспечивает гидроизоляцию, успели положить до наступления похолодания», – добавила Лазутина.

Она отметила, что во время работ необходимую температуру в школе помогают поддерживать тепловая пушка и брезентовый полог.

Голубков проверил объект тепловизором и подтвердил, что все необходимые параметры работ соблюдены.

Депутаты Мособлдумы сообщили, что продолжат держать работы на контроле. Помимо крыши в школе будет отремонтирован козырек над крыльцом, который также протекал.