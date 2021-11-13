РИАМО - 13 ноя. Церемония прощания с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным, умершим 12 ноября, пройдет в столице 14 ноября, сообщается на сайте клуба писателей Центрального дома литераторов.

Ее проведут в малом зале клуба писателей ЦДЛ (ул. Большая Никитская, д. 53).

Писатель-сатирик, телеведущий и колумнист Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни. По данным ряда СМИ, он умер от сердечной недостаточности.

Коклюшкин писал юмористические монологи для эстрады и телевидения в 1980-х годах. Также он сам выступал с монологами. Произведения писателя читали Евгений Петросян, Владимир Винокур и Клара Новикова.

Он участвовал в съемках известных юмористических телепередач: «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» и «Смеяться разрешается».

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