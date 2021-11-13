РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. В микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск торжественно открыли площадку для дрессировки и выгула собак площадью 375 кв. м, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Новая площадка расположена недалеко от районной котельной, вблизи дома №2 во Флотском проезде. Почетные гости перерезали ленточку и открыли новый объект. Это площадка профессионального уровня с ограждением и малыми формами для дрессировки собак. На ней есть лестница, обрыв, бум, горка, несколько вариаций барьера, стол и кольцо.

Еще на площадке установили лавочки для владельцев животных и урны для мусора. Ее размеры составляют 15 м на 25 м. Она будет открыта ежедневно.

Начальник территориального управления в микрорайоне Кузнечики Евгений Патрушев отметил, что в микрорайоне планировалось построить 3 таких площадки, но застройщик не выполнил обязательства. Инициативу по созданию площадки поддержал и реализует депутат горсовета от микрорайона Кузнечики Евгений Исаев. Таким образом он вносит свою лепту в благоустройство микрорайона и повышение его комфортности для проживания.

«При постройке площадки мы учли все пожелания жителей и выполнили рекомендации профессиональных кинологов. Ее сделали по стандартам, установили профессиональное оборудование. Работы обошлись более чем в 1,5 млн рублей. Площадка поможет владельцам держать питомцев в отличной форме», - сказал Исаев.

Он призвал всех беречь площадку и пользоваться ее элементами аккуратно.

Исаев сообщил, что в микрорайоне также планируют открыть вторую площадку для выгула и дрессировки собак. В настоящее время для нее подыскивают место, которое должно быть удобным и в шаговой доступности от домов.

Кинолог Владимир Колокольнев будет работать по выходным на площадке с 10:00 до 18:00 и проводить платные групповые и индивидуальные занятия.