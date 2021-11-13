РИАМО - 13 ноя. Первый зарегистрированный в РФ препарат от коронавируса «Арепливир» в форме инъекций начнут продавать в стране в декабре, сообщает РИА Новости.

Лекарство было зарегистрировано в России 12 ноября.

«Уже с начала декабря он начнет поступать в продажу. И мы сможем обеспечить всю страну, все регионы страны», - отметил председатель совета директоров компании-производителя «Промомед» Петр Белый.

Он добавил, что компания сможет произвести достаточное количество данного препарата, чтобы не было дефицита и очереди на лекарство.

Препарат от Covid-19 «Арепливир» (международное непатентованное название «Фавипиравир) в таблетках разработали в прошлом году. Его производят в Саранске.

Всего в России зафиксирован 9 031 851 случай коронавируса, умерли 254 167 Covid-пациентов, выздоровели 7 754 764 человека.

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