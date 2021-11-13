РИАМО - 13 ноя. При возгорании в хозяйственной постройке на улице Прибрежной в Солнечногорске погибли 4 человека, по данному факту начата проверка, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Пожар случился в субботу. По предварительным данным, еще два человека пострадали.

В ходе проверки, которую проведет Солнечногорская городская прокуратура, установят причины и обстоятельства ЧП. Также специалисты дадут оценку исполнению требований федерального законодательства.

Пожар в хозпостройке тушили 33 человека и 10 единиц техники.