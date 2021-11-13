РИАМО - 13 ноя. Неизвестный украл автомобиль Mercedes Benz G63 AMG с подземной парковки дома на западе столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Заявление о краже поступило в полицию 12 ноября в 13:29. Неработающий мужчина сообщил, что авто его жены украли со стоянки минус 3 этажа по адресу: Рублевское шоссе, д. 70, корп. 8.

Сумма материального ущерба составила порядка 4 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».